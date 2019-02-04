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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73417 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100070 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134617 просмотра

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7 марта, 17:42 • 133296 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131211 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145318 просмотра

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Автобус международного сообщения горел в Житомирской области

Автобус международного сообщения горел в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Житомирской области сегодня утром произошел пожар в автобусе международного сообщения: горел моторный отсек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.

"4 февраля в 7:44 в Службу спасения "101" от водителя международного рейсового автобуса Setra, который двигался по маршруту Гданьск-Киев, поступило сообщение о том, что в его транспортном средстве произошло возгорание моторного отсека. Происшествие случилось на 185 км трассы Киев-Чоп, вблизи ст. Курное Пулинского района", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что горит отсек двигателя. Пассажиров в салоне автобуса не было. Пожар локализован в 8:03, а ликвидировали в 8:25.

"Огнем поврежден моторный отсек. Погибших и травмированных нет. Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами", - отметили спасатели.

Как сообщал УНН, во Львовской области полностью сгорел автомобиль. Во время тушения пожара в салоне нашли тело мужчины.

Напомним, в Ровно посреди ночи горел ресторан.

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