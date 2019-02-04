Автобус международного сообщения горел в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Житомирской области сегодня утром произошел пожар в автобусе международного сообщения: горел моторный отсек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"4 февраля в 7:44 в Службу спасения "101" от водителя международного рейсового автобуса Setra, который двигался по маршруту Гданьск-Киев, поступило сообщение о том, что в его транспортном средстве произошло возгорание моторного отсека. Происшествие случилось на 185 км трассы Киев-Чоп, вблизи ст. Курное Пулинского района", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что горит отсек двигателя. Пассажиров в салоне автобуса не было. Пожар локализован в 8:03, а ликвидировали в 8:25.
"Огнем поврежден моторный отсек. Погибших и травмированных нет. Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами", - отметили спасатели.
Как сообщал УНН, во Львовской области полностью сгорел автомобиль. Во время тушения пожара в салоне нашли тело мужчины.
Напомним, в Ровно посреди ночи горел ресторан.