Автобус міжнародного сполучення горів на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Житомирській області сьогодні вранці сталася пожежа в автобусі міжнародного сполучення: горів моторний відсік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"4 лютого о 7:44 до Служби порятунку "101" від водія міжнародного рейсового автобуса Setra, що рухався за маршрутом Гданськ-Київ, надійшло повідомлення про те, що в його транспортному засобі виникло загоряння моторного відсіку. Подія трапилася на 185 км траси Київ-Чоп, поблизу ст. Курне Пулинського району", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що горить відсік двигуна. Пасажирів у салоні автобуса не було. Пожежу локалізували о 8:03, а ліквідували о 8:25.
"Вогнем пошкоджено моторний відсік. Загиблих та травмованих немає. Обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями", - зазначили рятувальники.
Як повідомляв УНН, у Львівській області вщент згорів автомобіль. Під час гасіння пожежі в салоні знайшли тіло чоловіка.
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