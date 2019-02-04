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Автобус міжнародного сполучення горів на Житомирщині

Автобус міжнародного сполучення горів на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Житомирській області сьогодні вранці сталася пожежа в автобусі міжнародного сполучення: горів моторний відсік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

"4 лютого о 7:44 до Служби порятунку "101" від водія міжнародного рейсового автобуса Setra, що рухався за маршрутом Гданськ-Київ, надійшло повідомлення про те, що в його транспортному засобі виникло загоряння моторного відсіку. Подія трапилася на 185 км траси Київ-Чоп, поблизу ст. Курне Пулинського району", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що горить відсік двигуна. Пасажирів у салоні автобуса не було. Пожежу локалізували о 8:03, а ліквідували о 8:25.

"Вогнем пошкоджено моторний відсік. Загиблих та травмованих немає. Обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями", - зазначили рятувальники.

Як повідомляв УНН, у Львівській області вщент згорів автомобіль. Під час гасіння пожежі в салоні знайшли тіло чоловіка.

Нагадаємо, у Рівному посеред ночі горів ресторан.

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