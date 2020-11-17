Авто полиции, бензовоз и несколько легковушек: на Харьковщине произошла серия ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пять автомобилей, среди которых полицейский автомобиль и бензовоз, стали участниками дорожно-транспортных происшествий на Харьковщине. По предварительным данным, травмированных нет. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Так, сообщается, что 16 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что вблизи поселка Высокого произошло столкновение автомобилей “Daewoo” и “Renault”.
“На место выезжала следственно — оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Во время выяснения обстоятельств ДТП, в служебный автомобиль сотрудников полиции „Mitsubishi Outlander“, который стоял на обочине с включенными проблесковыми маячками, въехал автомобиль „Volkswagen“ под управлением 36-летнего мужчины. Через полчаса мимо аварии проезжал бензовоз, водитель которого не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет”, — сообщили в полиции.
Отмечается, что в результате происшествия произошла утечка топлива, которое перевозил указанная грузовик.
“Его утечку ликвидируют наряды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Силами полиции обеспечивается безопасность дорожного движения”, — сообщили в пресс-центре.
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Добавляется, что в результате событий пострадавших лиц нет, машины получили механические повреждения.
“Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются”, — резюмировали правоохранители.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве завыходные произошло 109 дорожно-транспортных происшествий.