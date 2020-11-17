Авто поліції, бензовоз та декілька легковиків: на Харковщині сталася серія ДТП

Так, повідомляється, що 16 листопада близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Високого сталося зіткнення автомобілів “Daewoo” та “Renault”.

“На місце виїжджала слідчо — оперативна група та група реагування патрульної поліції. Під час з’ясування обставин ДТП, у службовий автомобіль співробітників поліції „Mitsubishi Outlander“, який стояв на узбіччі з увімкненими проблисковими маячками, в’їхав автомобіль „Volkswagen“ під керуванням 36-річного чоловіка. Через півгодини повз місце аварії проїжджав бензовоз, водій якого не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу у кювет”, — повідомили у поліції.

Зазначається, що в результаті події стався витік палива, яке перевозила зазначена вантажівка.

“Його витік ліквідують наряди Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Силами поліції забезпечується безпека дорожнього руху”, — повідомили у пресцентрі.

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Додається, що внаслідок подій постраждалих осіб немає, автівки зазнали механічних пошкоджень.

“Інформація внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень Харківського відділу поліції. Обставини подій з’ясовуються”, — резюмували правоохоронці.

Раніше УНН повідомляв, що у Києві за вихідні сталося 109 дорожньо-транспортних пригод.