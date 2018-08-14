Авто, на котором ехали убийцы "Сармата", принадлежит Госгеокадастру

"Отмечаем, что указанный автомобиль был закреплен за межрайонным управлением Госгеокадастра в Бердянском районе и г. Бердянск и длительное время не использовался. Относительно указанного транспортного средства 14.06.2018 была начата процедура отчуждения. 31.07.2018 около 14:00 должностным лицам управления стало известно о факте исчезновения служебного автомобиля с места постоянной стоянки, о чем в тот же день было подано заявление в Бердянский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что не обладают информацию о том, почему Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области не сообщил Бердянский горрайонный суд о нарушении уголовного производства по ст. 289 УК Украины по факту угона автомобиля "Таврия" АР 8673 АМ.

Напомним, убийство бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко произошло 31 июля в Бердянске на глазах у его жены и друга. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" в день убийства на посту полиции в Васильевке Запорожской области. Впоследствии суд взял под стражу четырех обвиняемых в преступлении. Впоследствии полиция установила, что убийство активиста было заказным.