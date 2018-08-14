Авто, на якому їхали вбивці "Сармата", належить Держгеокадастру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Автомобіль "ЗАЗ 110207" червоного кольору, який фігурує у справі про вбивство активіста Віталія "Сармата" Олешка, зник з постійного місця стоянки. Про зникнення стало відомо в день злочину, 31 липня. Ця автівка раніше перебувала на балансі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області. Про це повідомили у прес-службі відомства, передає УНН.
"Зазначаємо, що вказаний автомобіль був закріплений за Міжрайонним управлінням Держгеокадастру у Бердянському районі та м. Бердянську та тривалий час не використовувався. Стосовно вказаного транспортного засобу 14.06.2018 була розпочата процедура відчуження. 31.07.2018 близько 14:00 посадовим особам управління стало відомо про факт зникнення службового автомобіля з місця постійної стоянки, про що в той же день було подано заяву до Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у відомстві підкреслили, що не володіють інформацію щодо того, чому Бердянський відділ поліції ГУНП в Запорізькій області не повідомив Бердянський міськрайонний суд про порушення кримінального провадження за ст. 289 КК України за фактом викрадення автомобіля "Таврія" АР 8673 АМ.
Нагадаємо, вбивство колишнього бійця АТО Віталія "Сармата" Олешка сталося 31 липня в Бердянську на очах у його дружини та друга. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вбивства на посту поліції у Василівці Запорізької області. Згодом суд взяв під варту чотирьох обвинувачених у злочині. Згодом поліція встановила, що вбивство активіста було замовним.