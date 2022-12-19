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Австрийская компания открыла "Пункт Несокрушимости" на территории ККБК в Обухове

Австрийская компания открыла "Пункт Несокрушимости" на территории ККБК в Обухове

Киев • УНН

 • 751561 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На территории Киевского картонно-бумажного комбината, владельцем которого является австрийский холдинг Pulp Mill Holding, открылся “Пункт Несокрушимости”. Несмотря на притеснения и войну, предприятие приняло решение в такое сложное время поддержать жителей города Обухов, сообщает корреспондент УНН.

Цитата

«Все очень просто. Каждый бизнес должен иметь социальную и гуманитарную ответственность. Мы это прекрасно знаем и именно поэтому мы решили открыть этот “Пункт Несокрушимости”. Кто страдает больше всего во время войны – это понятно: наши и ваши дети. Мы решили инвестировать средства, за них можно сделать много хорошего для жителей города Обухова. Не только для рабочих комбината, но также для обычных жителей», – отметил в комментарии акционер Pulp Mill Holding Иво Валчев.

В случае веерных отключений или даже блекаута на комбинате создали все необходимые условия для горожан: туалеты, бесперебойный доступ к сети, места для работы, все необходимое для зарядки устройств, горячий чай, кофе, вкусности и даже душ. На ККБК уверяют: пункт полностью автономен и будет работать при любых условиях.

Особое внимание уделили комфорту детей – пункт оборудован детским уголком с игрушками и пеленальным столиком для самых маленьких украинцев. На открытии обуховчане рассказали, что хоть в городе уже установлен один «Пункт Несокрушимости» (мобильный шатер), но новый, открытый на территории комбината, им больше нравится.

«Есть такой пункт здесь у нас. Это что – обычная палатка. А здесь на территории Киевского КБК все цивильно, красиво. Когда будут выключать свет, мы можем здесь согреться, зарядить мобильные устройства, ну и вообще провести немного времени», – рассказал житель Обухова, Василий Чулков.

Открытие пункта совпало с днем святого Николая, поэтому все детишки также получили свои подарки – руководство ККБК подготовило пакетики с лакомством и собственной продукцией.

Справка

Киевский КБК – одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,5 тыс. человек. В январе-октябре 2022 года комбинат выпустил продукцию на 5,9 млрд грн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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