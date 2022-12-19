Австрійська компанія відкрила “Пункт Незламності” на території ККПК в Обухові

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«Усе дуже просто. У кожного бізнесу повинна бути соціальна та гуманітарна відповідальність. Ми це чудово знаємо і саме тому ми вирішили відкрити цей “Пункт Незламності”. Хто страждає найбільше під час війни - це зрозуміло: наші та ваші діти. Ми вирішили інвестувати кошти, за них можна зробити багато хорошого для жителів міста Обухова. Не тільки для робочих комбінату, але також для звичайних жителів», - зазначив у коментарі акціонер Pulp Mill Holding Іво Валчев.

На випадок віялових відключень або навіть блекауту на комбінаті створили усі необхідні умови для містян: туалети, безперебійний доступ до мережі, місця для роботи, усе необхідне для зарядки пристроїв, гарячі чай, кава, смаколики та навіть душ. На ККПК запевняють: пункт повністю автономний та буде працювати за будь-яких умов.

Особливу увагу приділили комфорту діток – пункт обладнаний дитячим куточком з іграшками та пеленальним столиком для найменших українців. На відкритті обухівчани розповіли, що хоч у місті вже встановлений один «Пункт Незламності» (мобільний намет), але новий, відкритий на території комбінату, їм більше до вподоби.

«Є такий пункт тут у нас. Це що - звичайний намет. А тут на території Київського КПК все цивільно, красиво. Коли будуть вимикати світло, ми можемо тут зігрітися, зарядити мобільні пристрої, ну і взагалі провести трішки часу», - розповів житель Обухова, Василь Чулков.

Відкриття пункту співпало з днем святого Миколая, тому всі дітки також отримали свої подарунки – керівництво ККПК підготувало пакуночки з ласощами та власною продукцією.

Довідка

Київський КПК – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,5 тис. людей. У січні-жовтні 2022 року комбінат випустив продукцію на 5,9 млрд грн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.