Австралию накрыла пылевая буря
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Юго-восточную часть Австралии накрыло гигантское пылевое облако протяженностью около 500 километров, которое достигло столицы страны, Сиднея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
"Юго-восточную Австралию накрыла пыльная буря: теперь местами все выглядит так, будто это кадры из фильмов "Бешеный Макс" и "Бегущий по лезвию". Гигантское облако пыли протяженностью около 500 километров уже достигло Сиднея и привело к задержке авиарейсов", - говорится в сообщении.
По данным издания, во многих регионах штата Новый Южный Уэльс власти фиксируют серьезные проблемы с видимостью из-за пыли. Причиной бури работники Метеорологического бюро Австралии называют сильные ветры, которые подхватывают часть сухого грунта, поскольку штат с августа переживает засуху.
Кроме того, по информации издания, врачи сообщают об увеличении количества обращений из-за проблем с дыханием. Однако пока медики не называют количество пострадавших.
Власти Сиднея призывают местных жителей не выходить на улицу - особенно детей, пожилых людей и тех, кто страдает от респираторных заболеваний.
Местные жители сравнивают эту пылевую бурю с тем, что произошло в 2009 году, впрочем тогда она была намного сильнее.
Напомним, в апреле прошлого года пылевая буря накрыла значительную часть северного Китая, в том числе и столицу страны.