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Австралію накрила пилова буря

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Південно-східну частину Австралії накрила гігантська пилова хмара протяжністю близько 500 кілометрів, яка досягла столиці країни, Сіднея. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС Україна.

“Південно-східну Австралію накрила пилова буря: тепер місцями все виглядає так, ніби це кадри з фільмів „Скажений Макс“ і „Той, що біжить по лезу“. Гігантська хмара пилу протяжністю близько 500 кілометрів вже досягла Сіднея і призвела до затримки авіарейсів”, — йдеться у повідомленні.

За даними видання, у багатьох регіонах штату Новий Південний Уельс влада фіксує серйозні проблеми з видимістю через пил. Причиною бурі працівники Метеорологічного бюро Австралії називають сильні вітри, які підхоплюють частки сухого ґрунту, оскільки штат від серпня переживає посуху.

Крім того, за інформацією видання, лікарі повідомляють про збільшення кількості звернень через проблеми з диханням. Однак поки медики не називають кількість постраждалих.

Влада Сіднея закликає місцевих жителів не виходити на вулицю — особливо дітей, літніх людей і тих, хто страждає від респіраторних захворювань.

Місцеві жителі порівнюють цю пилову бурю з тією, що сталася у 2009 році, втім тоді вона була набагато сильнішою.

Нагадаємо, у квітні минулого року пилова буря накрила значну частину північного Китаю, в тому числі й столицю країни.

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