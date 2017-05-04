Пилова буря накрила Пекін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Пилова буря накрила значну частину північного Китаю, в тому числі й столицю країни, передає УНН із посиланням на українську службу ВВС.
Буря перемістилася на північ Китаю з Монголії та китайського автономного району Внутрішня Монголія.
Показники забруднення повітря значно перевищують визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я норми. Пекінська агенція охорони довкілля стверджує, що об 11.00 за місцевим часом показник PM2.5, що вимірює забруднення повітря, становив 500 мікрограм на метр кубічний, тоді як максимально допустимий безпечний рівень становить 25 мікрограм на метр кубічний.
Влада радить мешканцям уникати перебування на вулиці, дітям та літнім людям рекомендують узагалі не виходити з дому.
За прогнозами, пилова буря в Пекіні триватиме до вечора четверга. Видимість упродовж дня буде низькою.
Країна часто потерпає від пилових бур. Китайські міста розростаються в напрямку пустель, які своєю чергою збільшують площу через зміну клімату.
Нагадаємо, за даними Всесвітньої метеорологічної організації, 2016 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Також протягом минулого року було зафіксоване найбільше зростання СО2 в атмосфері.