Пылевая буря накрыла Пекин

Буря переместилась на север Китая из Монголии и китайского автономного района Внутренняя Монголия.

Показатели загрязнения воздуха значительно превышают определенные Всемирной организацией здравоохранения нормы. Пекинское агентство охраны окружающей среды утверждает, что в 11.00 по местному времени показатель PM2.5, измеряющий загрязнение воздуха, составлял 500 микрограмм на метр кубический, тогда как максимально допустимый безопасный уровень – 25 микрограмм на метр кубический.



Власти советуют жителям избегать пребывания на улице, детям и пожилым людям рекомендуют вообще не выходить из дома.



По прогнозам, пылевая буря в Пекине продлится до вечера четверга. Видимость в течение дня будет низкой.

Страна часто страдает от пылевых бурь. Китайские города разрастаются в направлении пустынь, которые, в свою очередь, увеличивают площадь из-за изменения климата.

Напомним, по данным Всемирной метеорологической организации, 2016 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Также в течение прошлого года был зафиксирован самый большой рост СО2 в атмосфере.