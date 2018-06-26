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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100428 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136472 просмотра

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8 марта, 10:25 • 142776 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею

Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею

Киев  •  УНН

 • 7510 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. 59-летнему жителю Австралии посчастливилось трижды в течение месяца выиграть в лотерею, передает УНН со ссылкой на местный информационный портал 9 News.

Имя счастливчика - Карло Массети, он проживает в городе Сидней. В течение одной недели Массети дважды выиграл в лотерею, сорвав при этом куш в 2,5 млн австралийских долларов (1,8 млн долл.).

Вскоре, австралиец приобрел еще один лотерейный билет, который принес ему выигрыш в 48 тыс. австралийских долларов (36 тыс. долл.).

Таким образом, всего за 1 месяц Массети стал богаче на 2 млн 548 тыс. австралийских долларов (1 млн 890 тыс. долл.).

Также сообщается, что Массети нарушил свою анонимность, чтобы сделать пожертвование на благотворительность. Он подарил 50 тыс. австралийских долларов отделению по лечению болезней сердца и легких в местной больнице.

Напомним, 2 июня в государственную лотерею "Мегалот" был сорван самый большой лотерейный джекпот за всю историю Украины - 17 млн 750 тыс. грн. Выигрышная ставка была сделана 31 мая в пгт Катеринополь Черкасской области на точке продажи лотерейных билетов по адресу: ул. Соборная, 24 (магазин "Канцтовары").

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