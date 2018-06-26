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Австралієць тричі за місяць виграв в лотерею

Австралієць тричі за місяць виграв в лотерею

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. 59-річному жителю Австралії пощастило тричі протягом місяця виграти в лотерею, передає УНН з посиланням на місцевий інформаційний портал 9 News.

Ім'я щасливчика - Карло Массет, він проживає в місті Сідней. Протягом одного тижня Массет двічі виграв у лотерею, зірвавши при цьому куш в 2,5 млн австралійських доларів (1,8 млн дол.).

Незабаром, австралієць придбав ще один лотерейний білет, який приніс йому виграш в 48 тис. австралійських доларів (36 тис. дол.).

Таким чином, всього за місяць Массет став багатшим на 2 млн 548 тис. австралійських доларів (1 млн 890 тис. дол.).

Також повідомляється, що Массет порушив свою анонімність, щоб зробити пожертвування на доброчинність. Він подарував 50 тис. австралійських доларів відділенню по лікуванню хвороб серця і легенів в місцевій лікарні.

Нагадаємо, 2 червня в державну лотерею "Мегалот" був зірваний найбільший лотерейний джекпот за всю історію України - 17 млн 750 тис. грн. Виграшна ставка була зроблена 31 травня в смт Катеринопіль Черкаської області на точці продажу лотерейних квитків за адресою: вул. Соборна, 24 (магазин "Канцтовари").

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