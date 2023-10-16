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Австралия оштрафовала Х/Twitter на 386 млн долларов за отказ в сотрудничестве в противодействии насилию над детьми

Киев • УНН

 • 393331 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Австралия оштрафовала социальную медиаплатформу Илона Маска на 386 000 долларов за отказ сотрудничать с расследованием противодействия жестокому обращению с детьми. Это стало ударом для компании Маска, пишет Reuters, передает УНН.

Австралия оштрафовала Х/Twitter на 386 млн долларов за отказ в сотрудничестве в противодействии насилию над детьми

Детали 

После того, как компания стала частной, Маск заявил в заметке, что «устранение эксплуатации детей является приоритетом №1». Но австралийский регулятор сказал, что когда он спросил X, как он предотвращает уход за детьми на платформе, X ответил, что это «не та услуга, которой пользуется большое количество молодых людей».

X сообщил регулятору, что его активное выявление материалов о жестоком обращении с детьми в публичных публикациях прекратилось после того, как Маск сделал компанию частной.

Компания сообщила регулятору, что не использовала инструменты для обнаружения материалов в частных сообщениях, поскольку «технология все еще находится в разработке», сказал регулятор.

Несмотря на небольшой размер по сравнению с 44 миллиардами долларов, которые Маск заплатил за веб-сайт в октябре 2022 года, штраф является репутационным ударом для компании, которая наблюдала постоянное падение доходов, поскольку рекламодатели сокращали расходы на платформу.

«Единственная причина, по которой я вижу, чтобы не ответить на важные вопросы о незаконном контенте и поведении на платформах, заключается в том, что у вас нет ответов», — добавил Инман Грант, который до 2016 года был директором по общественной политике X.

Согласно австралийским законам, которые вступят в силу в 2021 году, регулятор может заставить интернет-компании предоставить информацию о своих методах безопасности в Интернете, иначе им грозит штраф. Если X откажется платить штраф, регулятор может подать на компанию в суд, сказал Грант.

Напомним

Комиссар ЕС Тьерри Бретон предупредил Илона Маска, что его платформа X, которая ранее называлась Twitter, распространяет «незаконный контент и дезинформацию» после атаки ХАМАС. Об этом говорится в письме ЕС во вторник.

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