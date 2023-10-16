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Австралія оштрафувала Х/Twitter на 386 млн доларів за у відмову у співпраці протидії насильству над дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Австралія оштрафувала соціальну медіаплатформу Ілона Маска на 386 000 доларів за відмову співпрацювати з розслідуванням протидії жорстокому поводженню з дітьми. Це стало ударом для компанії Маска, пише Reuters, передає УНН.

Австралія оштрафувала Х/Twitter на 386 млн доларів за у відмову у співпраці протидії насильству над дітьми

Деталі 

Після того, як компанія стала приватною, Маск заявив у дописі, що «усунення експлуатації дітей є пріоритетом №1». Але австралійський регулятор сказав, що коли він запитав X, як він запобігає догляд за дітьми на платформі, X відповів, що це «не та послуга, якою користується велика кількість молодих людей».

X повідомив регулятору, що його активне виявлення матеріалів про жорстоке поводження з дітьми в публічних публікаціях припинилося після того, як Маск зробив компанію приватною.

Компанія повідомила регулятору, що не використовувала інструменти для виявлення матеріалів у приватних повідомленнях, оскільки «технологія все ще знаходиться в розробці», сказав регулятор.

Попри невеликий розмір порівняно з 44 мільярдами доларів, які Маск заплатив за вебсайт у жовтні 2022 року, штраф є репутаційним ударом для компанії, яка спостерігала постійне падіння доходів, оскільки рекламодавці скорочували витрати на платформу.

«Єдина причина, по якій я бачу, щоб не відповісти на важливі запитання щодо незаконного контенту та поведінки на платформах, полягає в тому, що у вас немає відповідей», — додав Інман Грант, який до 2016 року був директором з громадської політики X.

Згідно з австралійськими законами, які набуличинності у 2021 році, регулятор може змусити інтернет-компанії надати інформацію про свої методи безпеки в Інтернеті, інакше їм загрожує штраф. Якщо X відмовиться платити штраф, регулятор може подати на компанію в суд, сказав Грант.

Нагадаємо

Комісар ЄС Тьєррі Бретон попередив Ілона Маска, що його платформа X, яка раніше називалася Twitter, поширює «незаконний контент і дезінформацію» після атаки ХАМАС. Про це йдеться у листі ЄС у вівторок.

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