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Австралия объявит о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долл

Австралия объявит о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долл

Киев • УНН

 • 157117 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Австралия планирует объявить о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

Цитата

«Сегодня мы объявим дополнительно 100 млн долл в виде военно-технической помощи. Мы уже предоставили 390 млн долл, мы также добавляем дополнительно 14 БТР, а также 20 «Бушмастеров» – это бронированные транспортные средства. Таким образом общее количество «Бушмастеров» составило 60», - рассказал Албаниз.

Детали

По его словам, Австралия также будет предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику в соответствии с запросом Украины.

Албаниз отметил, что страна также будет помогать украинским пограничникам.

Дополнение

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Гостомель и Ирпень в Киевской области.

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