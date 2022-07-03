Австралія оголосить про додатковий пакет військової допомоги Україні на 100 млн дол

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«Сьогодні ми оголосимо додатково 100 млн дол у вигляді військово-технічної допомоги. Ми вже надали 390 млн дол, ми також додаємо додатково 14 БТР, а також 20 «Бушмастерів» - це броньовані транспортні засоби. Таким чином загальна кількість «Бушмастерів» склала 60», - розповів Албаніз.

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За його словами, Австралія також буде надавати додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до запиту України.

Албаніз зазначив, що країна також допомагатиме українським прикордонникам.

Доповнення

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь у Київській області.