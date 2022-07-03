Прем'єр-міністр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь

Цитата

"Київщину відвідав прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Делегація побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України. Він був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова". Вдячний делегації за особистий приїзд на Київщину. Війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному", – написав Кулеба.

Нагадаємо

Австралія виділила Україні понад 285 млн доларів військової допомоги.