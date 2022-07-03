Премьер-министр Австралии посетил Бучу, Гостомель и Ирпень
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Гостомель и Ирпень в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"Киевскую область посетил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Это первая поездка Энтони Албаниза в Украину. Он был поражен от увиденного: разрушенные гражданские дома, следы от мин, уничтоженный аэропорт "Антонова". Благодарен делегации за личный приезд в Киевскую область. Война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня", – написал Кулеба.
Напомним
Австралия выделила Украине более 285 млн долларов военной помощи.