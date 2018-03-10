Австралия намерена избежать пошлин США на сталь и алюминий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. США ведут переговоры с Австралией, чтобы не вводить пошлины на её сталь и алюминий, сообщил 9 марта 45-й президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Поговорил по телефону с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбулл. Он привержен сохранению справедливых и взаимовыгодных военных и торговых отношений с США. Ускорено работаем над составлением двустороннего соглашения по обеспечению безопасности с тем, чтобы нам не пришлось вводить пошлины на сталь и алюминий, импортируемых в США нашим союзником, великой страной Австралией!” — отметил глава Белого дома.
Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.
Европейский Союз пообещал увеличить тарифы для американских продуктов, включая арахисовое масло, апельсиновый сок и бурбон, а Канада, согласно сообщению глава канадского МИД Христя Фриланд, принимать меры в случае, если Вашингтон введет ввозные пошлины на сталь и алюминий.
Правительство Японии может подать в суд ВТО на США из-за решения ввести 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на импорт алюминия. Соответствующую позицию озвучил в пятницу министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.