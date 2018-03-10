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Австралія має намір уникнути мит США на сталь і алюміній

Австралія має намір уникнути мит США на сталь і алюміній

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. США ведуть переговори з Австралією, щоб не вводити мита на її сталь і алюміній, повідомив 9 березня 45-й президент Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.

"Поговорив по телефону з прем'єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбулл. Він прихильний збереженню справедливих і взаємовигідних військових і торговельних відносин із США. Прискорено працюємо над укладанням двосторонньої угоди по забезпеченню безпеки з тим, щоб нам не довелося вводити мита на сталь і алюміній, які імпортуються в США нашим союзником, великою країною Австралією!" - зазначив глава Білого дому.

Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися по відношенню до Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). “Президент визнає, що Канада і Мексика представляють особливий випадок”, — пояснили в Білому домі.

Європейський Союз пообіцяв збільшити тарифи для американських продуктів, включаючи арахісове масло, апельсиновий сік та бурбон, а Канада, згідно з повідомленням глава канадського МЗС Христя Фріланд, вживатиме заходів у разі, якщо Вашингтон введе ввізні мита на сталь і алюміній. 

Уряд Японії може подати в суд Світової організації торгівлі на США через рішення ввести 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної – на імпорт алюмінію. Відповідну позицію озвучив в п'ятницю міністр економіки, торгівлі і промисловості країни Хіросіге Секо. 

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