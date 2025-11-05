ukenru
4 ноября, 18:53 • 13196 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 28184 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 25101 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 25204 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 25771 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 40184 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 37073 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19117 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18296 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15593 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Австралийцы будут ежедневно получать три часа бесплатной электроэнергии по программе солнечной энергетики

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Австралийское правительство планирует обязать энергетические компании предоставлять три часа бесплатной электроэнергии ежедневно для использования избыточной солнечной энергии. Пилотное внедрение программы Solar Sharer начнется в июле 2026 года.

Австралийцы будут ежедневно получать три часа бесплатной электроэнергии по программе солнечной энергетики

Австралийское правительство планирует обязать энергетические компании ежедневно предоставлять потребителям три часа бесплатной электроэнергии, чтобы поощрить использование избыточной солнечной энергии в дневное время, когда оптовые цены самые низкие. Об этом информирует издание ABC News со ссылкой на интервью с австралийским министром по вопросам изменения климата Крисом Боуэном, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, федеральная программа Solar Sharer предусматривает, что энергетические компании должны ежедневно предоставлять домохозяйствам не менее трех часов бесплатной электроэнергии днем — в период, когда из-за избытка солнечной генерации ее стоимость может даже становиться "отрицательной". Это позволит владельцам "умных" счетчиков бесплатно пользоваться бытовыми приборами, в частности стиральными машинами или кондиционерами.

Министр Крис Боуэн отметил, что инициатива позволит ощутить преимущества солнечной энергии даже тем, у кого нет собственных панелей. 

Пилотное внедрение программы запланировано с июля 2026 года в нескольких регионах, а обсуждение ее расширения начнется в 2027-м.

Сейчас в середине дня производится столько энергии, что цены часто очень низкие или "отрицательные", и, согласно нашему анализу, энергетические компании должны учитывать и предлагать именно это

– подчеркнул Боуэн.

Поставщики электроэнергии с удивлением восприняли заявление министра и сообщили, что правительство не обсуждало с ними эту инициативу.

Отсутствие консультаций может подорвать доверие со стороны отрасли, а также создать потенциал для непредсказуемых последствий

- заявила исполнительный директор Австралийского энергетического совета Луиза Киннер.

Боуэн сказал, что "не станет просить прощения", если программа правительства уменьшит доходы поставщиков и заявил, что хорошо работает с энергетическими компаниями, но они для него не на первом месте.

Экономика Австралии резко ослабла – Резервный банк предупреждает о росте рисков04.11.25, 21:44 • 1416 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Австралия