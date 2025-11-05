Австралийцы будут ежедневно получать три часа бесплатной электроэнергии по программе солнечной энергетики

Австралийское правительство планирует обязать энергетические компании ежедневно предоставлять потребителям три часа бесплатной электроэнергии, чтобы поощрить использование избыточной солнечной энергии в дневное время, когда оптовые цены самые низкие. Об этом информирует издание ABC News со ссылкой на интервью с австралийским министром по вопросам изменения климата Крисом Боуэном, передает УНН.

Как пишет издание, федеральная программа Solar Sharer предусматривает, что энергетические компании должны ежедневно предоставлять домохозяйствам не менее трех часов бесплатной электроэнергии днем — в период, когда из-за избытка солнечной генерации ее стоимость может даже становиться "отрицательной". Это позволит владельцам "умных" счетчиков бесплатно пользоваться бытовыми приборами, в частности стиральными машинами или кондиционерами.

Министр Крис Боуэн отметил, что инициатива позволит ощутить преимущества солнечной энергии даже тем, у кого нет собственных панелей.

Пилотное внедрение программы запланировано с июля 2026 года в нескольких регионах, а обсуждение ее расширения начнется в 2027-м.

Сейчас в середине дня производится столько энергии, что цены часто очень низкие или "отрицательные", и, согласно нашему анализу, энергетические компании должны учитывать и предлагать именно это