Австралійці щодня отримуватимуть три години безкоштовної електроенергії за програмою сонячної енергетики
Київ • УНН
Австралійський уряд планує зобов'язати енергетичні компанії надавати три години безкоштовної електроенергії щодня для використання надлишкової сонячної енергії. Пілотне впровадження програми Solar Sharer розпочнеться у липні 2026 року.
Австралійський уряд планує зобов’язати енергетичні компанії щодня надавати споживачам три години безкоштовної електроенергії, щоб заохотити використання надлишкової сонячної енергії в денний час, коли оптові ціни найнижчі. Про це інформує видання ABC News з посиланням на інтерв'ю з австралійським міністром з питань зміни клімату Крісом Боуеном, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, федеральна програма Solar Sharer передбачає, що енергетичні компанії мають щодня надавати домогосподарствам щонайменше три години безкоштовної електроенергії вдень — у період, коли через надлишок сонячної генерації її вартість може навіть ставати "від’ємною". Це дозволить власникам "розумних" лічильників безоплатно користуватися побутовими приладами, зокрема пральними машинами чи кондиціонерами.
Міністр Кріс Боуен зазначив, що ініціатива дасть змогу відчути переваги сонячної енергії навіть тим, хто не має власних панелей.
Пілотне впровадження програми заплановане з липня 2026 року в кількох регіонах, а обговорення її розширення розпочнеться у 2027-му.
Зараз посеред дня виробляється стільки енергії, що ціни часто дуже низькі або "від'ємні", і, згідно з нашим аналізом, енергетичні компанії повинні враховувати та пропонувати саме це
Постачальники електроенергії з подивом сприйняли заяву міністра та повідомили, що уряд не обговорював із ними цю ініціативу.
Відсутність консультацій може підірвати довіру з боку галузі, а також створити потенціал для непередбачуваних наслідків
Боун сказав, що "не стане просити вибачення", якщо програма уряду зменшить прибутки постачальників та заявив, що добре працює з енергетичними компаніями, але вони для нього не на першому місці.
Економіка Австралії різко послабилася – Резервний банк попереджає про зростання ризиків04.11.25, 21:44 • 1468 переглядiв