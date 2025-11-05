Австралійці щодня отримуватимуть три години безкоштовної електроенергії за програмою сонячної енергетики

Австралійський уряд планує зобов’язати енергетичні компанії щодня надавати споживачам три години безкоштовної електроенергії, щоб заохотити використання надлишкової сонячної енергії в денний час, коли оптові ціни найнижчі. Про це інформує видання ABC News з посиланням на інтерв'ю з австралійським міністром з питань зміни клімату Крісом Боуеном, передає УНН.

Як пише видання, федеральна програма Solar Sharer передбачає, що енергетичні компанії мають щодня надавати домогосподарствам щонайменше три години безкоштовної електроенергії вдень — у період, коли через надлишок сонячної генерації її вартість може навіть ставати "від’ємною". Це дозволить власникам "розумних" лічильників безоплатно користуватися побутовими приладами, зокрема пральними машинами чи кондиціонерами.

Міністр Кріс Боуен зазначив, що ініціатива дасть змогу відчути переваги сонячної енергії навіть тим, хто не має власних панелей.

Пілотне впровадження програми заплановане з липня 2026 року в кількох регіонах, а обговорення її розширення розпочнеться у 2027-му.

Зараз посеред дня виробляється стільки енергії, що ціни часто дуже низькі або "від'ємні", і, згідно з нашим аналізом, енергетичні компанії повинні враховувати та пропонувати саме це