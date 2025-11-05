ukenru
4 листопада, 18:53 • 13533 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 29254 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 25773 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 25840 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 26213 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 40557 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 37392 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19138 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18312 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15606 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Австралійці щодня отримуватимуть три години безкоштовної електроенергії за програмою сонячної енергетики

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Австралійський уряд планує зобов'язати енергетичні компанії надавати три години безкоштовної електроенергії щодня для використання надлишкової сонячної енергії. Пілотне впровадження програми Solar Sharer розпочнеться у липні 2026 року.

Австралійці щодня отримуватимуть три години безкоштовної електроенергії за програмою сонячної енергетики

Австралійський уряд планує зобов’язати енергетичні компанії щодня надавати споживачам три години безкоштовної електроенергії, щоб заохотити використання надлишкової сонячної енергії в денний час, коли оптові ціни найнижчі. Про це інформує видання ABC News з посиланням на інтерв'ю з австралійським міністром з питань зміни клімату Крісом Боуеном, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, федеральна програма Solar Sharer передбачає, що енергетичні компанії мають щодня надавати домогосподарствам щонайменше три години безкоштовної електроенергії вдень — у період, коли через надлишок сонячної генерації її вартість може навіть ставати "від’ємною". Це дозволить власникам "розумних" лічильників безоплатно користуватися побутовими приладами, зокрема пральними машинами чи кондиціонерами.

Міністр Кріс Боуен зазначив, що ініціатива дасть змогу відчути переваги сонячної енергії навіть тим, хто не має власних панелей. 

Пілотне впровадження програми заплановане з липня 2026 року в кількох регіонах, а обговорення її розширення розпочнеться у 2027-му.

Зараз посеред дня виробляється стільки енергії, що ціни часто дуже низькі або "від'ємні", і, згідно з нашим аналізом, енергетичні компанії повинні враховувати та пропонувати саме це

– наголосив Боуен.

Постачальники електроенергії з подивом сприйняли заяву міністра та повідомили, що уряд не обговорював із ними цю ініціативу.

Відсутність консультацій може підірвати довіру з боку галузі, а також створити потенціал для непередбачуваних наслідків

- заявила виконавча директорка Австралійської енергетичної ради Луїза Кіннер.

Боун сказав, що "не стане просити вибачення", якщо програма уряду зменшить прибутки постачальників та заявив, що добре працює з енергетичними компаніями, але вони для нього не на першому місці.

Економіка Австралії різко послабилася – Резервний банк попереджає про зростання ризиків04.11.25, 21:44 • 1468 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Енергетика
Електроенергія
Австралія