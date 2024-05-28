Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6

В Алексеево-Дружковке Донецкой области возросло количество пострадавших в результате авиационного удара рф. Известно о по меньшей мере шести раненых, среди которых - четырехлетний мальчик. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 28 мая 2024 года российские войска нанесли удар авиабомбой по поселку Алексеево-Дружковка Краматорского района. Под прицел оккупантов попали частные дома.

Получили ранения шесть человек, среди которых мать и ее 4-летний сын. Пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. В поселке повреждены десятки домовладений, церковь и 4 автомобиля. Осмотр места происшествия продолжается - заявили правоохранители.

Отмечается, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Ранее глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что в результате роськой атаки ранены три человека.

Напомним,

В результате российских обстрелов 28 мая погиб мирный житель, несколько человек получили ранения, были повреждены дома и инфраструктура во многих населенных пунктах Донецкой области.