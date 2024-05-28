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Авіаудар рф по Олексієво-Дружківці: кількість постраждалих зросла до 6

Київ • УНН

 • 27279 перегляди

Внаслідок російського авіаудару в Олексієво-Дружківці Донецької області було поранено шість осіб, у тому числі матір та її чотирирічного сина, а також пошкоджено десятки домогосподарств, церкву та чотири автомобілі.

В Олексієво-Дружківці Донецької області зросла кількість постраждалих внаслідок авіаційного удару рф. Наразі відомо про щонайменше шістьох поранених, серед яких – чотирирічний хлопчик. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.

Деталі 

За даними слідства, 28 травня 2024 року російські війська завдали удару авіабомбою по селищу Олексієво-Дружківка Краматорського району. Під приціл окупантів потрапили приватні будинки. 

Зазнали поранень шестеро людей, серед яких матір та її 4-річний син. Постраждалим оперативно надано медичну допомогу. У селищі пошкоджено десятки домоволодінь, церкву та 4 автівки. Огляд місця події триває

- заявили правоохоронці. 

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що внаслідок роської атаки поранено трьох людей. 

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів 28 травня загинув мирний житель, кілька людей отримали поранення, були пошкоджені будинки та інфраструктура в багатьох населених пунктах Донецької області.

Володимир Омельченко

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