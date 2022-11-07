Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по врагу, поражены 3 позиции средств ПВО

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"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 9 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 3 позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что воины украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и ВВТ и состав боеприпасов оккупантов.

Кроме того, противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября текущего года в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов.

Дополнение

Этой ночью украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 900 огневых задач по позициям российских оккупантов на юге.