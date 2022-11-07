Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по ворогу, уражено 3 позиції засобів ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по позиціях російських окупантів.Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів ППО противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили і ОВТ, та склад боєприпасів окупантів.
Окрім того, противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада поточного року, у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів.
Доповнення
Цієї ночі українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 9️0 вогневих завдань по позиціях російських окупантів на півдні.