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Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по ворогу, уражено 3 позиції засобів ППО

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по ворогу, уражено 3 позиції засобів ППО

Київ • УНН

 • 198377 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по позиціях російських окупантів.Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів ППО противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині "відмінусували" російський штурмовик Су-25

Повідомляється, що воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили і ОВТ, та склад боєприпасів окупантів.

Окрім того, противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада поточного року, у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів.

Доповнення

Цієї ночі українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 9️0 вогневих завдань по позиціях російських окупантів на півдні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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