Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Сбито 5 вражеских БПЛА различного типа", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

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