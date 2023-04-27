Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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Киев • УНН

 • 235446 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
Сбито 5 вражеских БПЛА различного типа", - говорится в сообщении. 

Дополнение

В Генштабе добавили, что подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

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