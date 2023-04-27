Авіація ЗСУ завдала 4 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
Збито 5 ворожих БпЛА різного типу", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.
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