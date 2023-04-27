Росіяни обстріляли село на Харківщині: постраждали працівники обленерго, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Рашисти обстріляли село Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач. Про це інформує голова Харківської ОДА, передає УНН.
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"Щойно ворог обстріляв с. Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач. На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - повідомив Олег Синєгубов.
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Кількість жертв внаслідок удару армії рф по музею у центрі Куп'янська Харківської області зросла, під завалами виявили тіло ще однієї загиблої жінки.