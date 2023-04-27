Росіяни обстріляли село на Харківщині: постраждали працівники обленерго, є жертва

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Рашисти обстріляли село Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач. Про це інформує голова Харківської ОДА, передає УНН.

Цитата

"Щойно ворог обстріляв с. Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач. На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - повідомив Олег Синєгубов.

Додамо

Кількість жертв внаслідок удару армії рф по музею у центрі Куп'янська Харківської області зросла, під завалами виявили тіло ще однієї загиблої жінки.

Українські Національні Новини

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