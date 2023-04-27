Россияне обстреляли село в Харьковской области: пострадали работники облэнерго, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Рашисты обстреляли село Токаревка Харьковского района. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач. Об этом информирует председатель Харьковской ОГА, передает УНН.
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"Только что враг обстрелял с. Токаревка Харьковского района. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач. К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Олег Синегубов.
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Количество жертв в результате удара армии рф по музею в центре Купянска Харьковской области возросло, под завалами обнаружили тело еще одной погибшей женщины.