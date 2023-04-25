Удар рф по центру Куп'янська: під завалами виявили тіло ще однієї загиблої
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кількість жертв внаслідок удару армії рф по музею у центрі Куп'янська Харківської області зросла, під завалами виявили тіло ще однієї загиблої жінки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Під час розбирання завалів будівлі музею у Куп'янську, в яку сьогодні вранці влучила російська ракета С-300, рятувальники виявили тіло другої жінки", - написав Синєгубов.
Він вкотре закликав усіх харків'ян та жителів області не ігнорувати сигнали тривоги.
Доповнення
росіяни вранці обстріляли центр Куп'янська.
Спочатку було відомо, що внаслідок удару російських військ по центру Куп'янська загинула працівниця музею, поранено 10 людей.