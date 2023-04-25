Удар рф по центру Купянска: под завалами обнаружили тело еще одной погибшей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Количество жертв в результате удара армии рф по музею в центре Купянска Харьковской области возросло, под завалами обнаружили тело еще одной погибшей женщины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Во время разборки завалов здания музея в Купянске, в которое сегодня утром попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй женщины", - написал Синегубов.
Он в очередной раз призвал всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги.
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россияне утром обстреляли центр Купянска.
Сначала было известно, что в результате удара российских войск по центру Купянска погибла работница музея, ранены 10 человек.