Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, и штурмовые действия на Бахмутском направлении. Украинская авиация в воскресенье нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
“Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и 4 артиллерийских средства противника.
Дополнение
На фронте в течение воскресенья произошло 57 боевых столкновений, российские войска нанесли по Украине 7 ракетных и 54 авиационных ударов.