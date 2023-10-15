Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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“Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и 4 артиллерийских средства противника.

Дополнение

На фронте в течение воскресенья произошло 57 боевых столкновений, российские войска нанесли по Украине 7 ракетных и 54 авиационных ударов.