Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, та штурмові дії на Бахмутському напрямку. Українська авіація у неділю завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
“Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та 4 артилерійських засоби противника.
Доповнення
На фронті протягом неділі відбулося 57 бойових зіткнень, російські війська завдали по Україні 7 ракетних та 54 авіаційних ударів.