Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭБ и 4 артиллерийских средства противника.
За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов.