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Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, передає УНН.

Цитата

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника", - йдеться у повыдомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів.

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