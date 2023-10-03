Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника", - йдеться у повыдомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів.