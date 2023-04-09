Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши защитники сбили 2 БпЛА типа “Supercam”, 6 БпЛА типа “Орлан-10” и 6 БпЛА типа “Zala”.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника.
Дополнение
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 50 атак противника на указанных направлениях.