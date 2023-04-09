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Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів

Київ • УНН

 • 642574 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили 2 БпЛА типу “Supercam”, 6 БпЛА типу “Орлан-10” та 6 БпЛА типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.

Доповнення 

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках.

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