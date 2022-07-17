Авиация Великобритании готова к бою с армией рф – командующий ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Командующий военно-воздушными силами Великобритании Майк Вигстон заявил, что британские самолеты и пилоты готовы к войне с россией, если ее вооруженные силы будут угрожать Соединенному Королевству или союзникам, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Вигстон заявил, что работа с партнерами дает британским пилотам "превосходство в воздушном бою".
На вопрос, насколько вероятно, что ВВС Великобритании войдут в прямой конфликт с россией, Вигстон сказал, что москва становится все более агрессивной: "Мы должны быть готовы к этому, и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения (в Украину – ред.)".
"Я не сомневаюсь, что россия представляет собой самую насущную угрозу британской и европейской безопасности – просто посмотрите на ее поведение не только в Украине, но и в Грузии до этого. Поэтому мы должны быть готовы поддержать наших союзников по НАТО и защищать территорию НАТО, а не только территорию Великобритании", – добавил Вигстон.
Дополнение
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