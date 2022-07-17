Авиация Великобритании готова к бою с армией рф – командующий ВВС

ukru
09:00 • 31753 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 109235 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121850 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 110815 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140735 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139548 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113904 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107050 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93510 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111493 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 71092 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 50479 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 59873 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 49303 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 44657 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 31714 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 44657 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238235 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268143 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205087 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 636 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 109229 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102539 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120355 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122762 просмотра
Актуальное
Авиация Великобритании готова к бою с армией рф – командующий ВВС

Авиация Великобритании готова к бою с армией рф – командующий ВВС

Киев • УНН

 • 317692 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Командующий военно-воздушными силами Великобритании Майк Вигстон заявил, что британские самолеты и пилоты готовы к войне с россией, если ее вооруженные силы будут угрожать Соединенному Королевству или союзникам, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Вигстон заявил, что работа с партнерами дает британским пилотам "превосходство в воздушном бою".

На вопрос, насколько вероятно, что ВВС Великобритании войдут в прямой конфликт с россией, Вигстон сказал, что москва становится все более агрессивной: "Мы должны быть готовы к этому, и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения (в Украину – ред.)".

"Я не сомневаюсь, что россия представляет собой самую насущную угрозу британской и европейской безопасности – просто посмотрите на ее поведение не только в Украине, но и в Грузии до этого. Поэтому мы должны быть готовы поддержать наших союзников по НАТО и защищать территорию НАТО, а не только территорию Великобритании", – добавил Вигстон.

Дополнение

Великобритания будет расследовать гибель волонтера в российском плену "днр".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы