Авіація Великої Британії готова до бою з армією рф – командувач ВПС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Командувач військово-повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон заявив, що британські літаки та пілоти готові до війни з росією, якщо її збройні сили загрожуватимуть Сполученому Королівству або союзникам, передає УНН з посиланням на Sky News.
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Вігстон заявив, що робота з партнерами дає британським пілотам "перевагу у повітряному бою".
На запитання, наскільки ймовірно, що ВПС Великої Британії увійдуть у прямий конфлікт із росією, Вігстон сказав, що москва стає дедалі агресивнішою: "Ми маємо бути готовими до цього, і це, на мою думку, найважливіший урок для європейської безпеки, який випливає з вторгнення (в Україну – ред.)".
"Я не сумніваюся, що росія є найбільш нагальною загрозою британській та європейській безпеці. Просто подивіться на її поведінку не лише в Україні, а й в Грузії раніше. Тому ми маємо бути готовими підтримати наших союзників по НАТО та захищати територію НАТО, а не лише територію Великої Британії", – додав Вігстон.
Доповнення
Велика Британія розслідуватиме загибель волонтера у російському полоні "днр".