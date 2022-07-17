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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 15363 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Авіація Великої Британії готова до бою з армією рф – командувач ВПС

Авіація Великої Британії готова до бою з армією рф – командувач ВПС

Київ • УНН

 • 317696 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Командувач військово-повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон заявив, що британські літаки та пілоти готові до війни з росією, якщо її збройні сили загрожуватимуть Сполученому Королівству або союзникам, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Вігстон заявив, що робота з партнерами дає британським пілотам "перевагу у повітряному бою".

На запитання, наскільки ймовірно, що ВПС Великої Британії увійдуть у прямий конфлікт із росією, Вігстон сказав, що москва стає дедалі агресивнішою: "Ми маємо бути готовими до цього, і це, на мою думку, найважливіший урок для європейської безпеки, який випливає з вторгнення (в Україну – ред.)".

"Я не сумніваюся, що росія є найбільш нагальною загрозою британській та європейській безпеці. Просто подивіться на її поведінку не лише в Україні, а й в Грузії раніше. Тому ми маємо бути готовими підтримати наших союзників по НАТО та захищати територію НАТО, а не лише територію Великої Британії", – додав Вігстон.

Доповнення

Велика Британія розслідуватиме загибель волонтера у російському полоні "днр".

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