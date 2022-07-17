Авіація Великої Британії готова до бою з армією рф – командувач ВПС

Деталі

Вігстон заявив, що робота з партнерами дає британським пілотам "перевагу у повітряному бою".

На запитання, наскільки ймовірно, що ВПС Великої Британії увійдуть у прямий конфлікт із росією, Вігстон сказав, що москва стає дедалі агресивнішою: "Ми маємо бути готовими до цього, і це, на мою думку, найважливіший урок для європейської безпеки, який випливає з вторгнення (в Україну – ред.)".

"Я не сумніваюся, що росія є найбільш нагальною загрозою британській та європейській безпеці. Просто подивіться на її поведінку не лише в Україні, а й в Грузії раніше. Тому ми маємо бути готовими підтримати наших союзників по НАТО та захищати територію НАТО, а не лише територію Великої Британії", – додав Вігстон.

Доповнення

Велика Британія розслідуватиме загибель волонтера у російському полоні "днр".