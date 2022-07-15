Великобритания будет расследовать гибель волонтера в российском плену "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Министерство иностранных дел Великобритании проверяет информацию о смерти волонтера Пола Ури в плену так называемой "донецкой народной республики". Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.
Детали
Спикер Министерства иностранных дел сообщил, что власти «срочно расследуют» эту инфомацию.
Как отмечается, оккупационные власти «днр» выдвинули обвинение Ури в «наемничестве», когда 25 апреля на контрольно-пропускном пункте возле города Запорожья российские захватчики взяли в плен его и его 22-летнего коллегу Дилана Хили.
Обмудсмен «днр» дарья морозова сообщила в соцсетях, что мужчина страдал сахарным диабетом, а также заболеваниями органов дыхания, почек и сердечно-сосудистой системы.
Она сказала: «С нашей стороны, несмотря на тяжесть предполагаемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Однако, учитывая диагнозы и стресс, он умер 10 июля».
В свою очередь, мать погибшего Ури в соцсети заявила, что она «совершенно опустошена».
Дополнение
Оккупационные власти так называемой "ДНР" сообщили о смерти взятого в плен британца Пола Ури.
Семья Пола Ури подтвердила смерть британца во враждебном плену