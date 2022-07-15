Велика Британія розслідуватиме смерть волонтера у російському полоні "днр"

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Речник Міністерства закордонних справ повідомив, що влада «терміново розслідує» цю інформацію.

Як зазначається, окупаційна влада «днр» висунула звинувачення Урі в «найманстві», коли 25 квітня на контрольно-пропускному пункті біля міста Запоріжжя російські загарбники взяли у полон його та його 22-річного колегу Ділана Хілі.

Обмудсмен «днр» дар'я морозова повідомила в соцмережах, що чоловік страждав на цукровий діабет, а також на захворювання органів дихання, нирок і серцево-судинної системи.

Вона сказала: «З нашого боку, незважаючи на тяжкість передбачуваного злочину, Полу Урі була надана відповідна медична допомога. Однак, враховуючи діагнози та стрес, він помер 10 липня».

У свою чергу, мати загиблого Урі в соцмережі заявила, що вона «цілком спустошена».

Доповнення

Окупаційна влада так званої "днр" повідомила про смерть взятого в полон британця Пола Урі.

Родина Пола Урі підтвердила смерть британця у ворожому полоні