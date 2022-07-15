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Велика Британія розслідуватиме смерть волонтера у російському полоні "днр"

Велика Британія розслідуватиме смерть волонтера у російському полоні "днр"

Київ • УНН

 • 112808 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністерство закордонних справ Великої Британії перевіряє інформацію про смерть волонтера Пола Урі у полоні так званої "донецької народної республіки". Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

Речник Міністерства закордонних справ повідомив, що влада «терміново розслідує» цю інформацію.

Як зазначається, окупаційна влада «днр» висунула звинувачення Урі в «найманстві», коли 25 квітня на контрольно-пропускному пункті біля міста Запоріжжя російські загарбники взяли у полон його та його 22-річного колегу Ділана Хілі.

Обмудсмен «днр» дар'я морозова повідомила в соцмережах, що чоловік страждав на цукровий діабет, а також на захворювання органів дихання, нирок і серцево-судинної системи.

Вона сказала: «З нашого боку, незважаючи на тяжкість передбачуваного злочину, Полу Урі була надана відповідна медична допомога. Однак, враховуючи діагнози та стрес, він помер 10 липня».

У свою чергу, мати загиблого Урі в соцмережі заявила, що вона «цілком спустошена».

Доповнення 

Окупаційна влада так званої "днр" повідомила про смерть взятого в полон британця Пола Урі. 

Родина Пола Урі підтвердила смерть британця у ворожому полоні

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