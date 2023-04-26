Авиация стран НАТО перехватила над Балтийским морем три российских самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Три российских военных самолета, летевших без сигнала транспондера, были перехвачены в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщили в среду ВВС Германии, пишет УНН.
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"Немецкие и британские истребители Eurofighter получили сигнал тревоги, чтобы идентифицировать 3 военных самолета. Два Су-27 и один Ил-20 из россии снова пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без сигнала транспондера", - сообщили ВВС Германии в Twitter.
Aufklärungsflieger abgefangen. und #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023
Дополнение
Российские военные самолеты регулярно совершают рейсы из материковой части россии в Калининград и обратно, и, как отмечают медиа, такие "столкновения" являются привычным явлением в регионе.
Ранее в этом месяце Германия передала Великобритании ответственность за миссию НАТО по контролю над воздухом в Балтии. Союзники НАТО участвуют в защите воздушного пространства, поскольку Литва, Латвия и Эстония не имеют своих истребителей.