Авиация стран НАТО перехватила над Балтийским морем три российских самолета

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"Немецкие и британские истребители Eurofighter получили сигнал тревоги, чтобы идентифицировать 3 военных самолета. Два Су-27 и один Ил-20 из россии снова пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без сигнала транспондера", - сообщили ВВС Германии в Twitter.

Aufklärungsflieger abgefangen. und #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe

Дополнение

Российские военные самолеты регулярно совершают рейсы из материковой части россии в Калининград и обратно, и, как отмечают медиа, такие "столкновения" являются привычным явлением в регионе.

Ранее в этом месяце Германия передала Великобритании ответственность за миссию НАТО по контролю над воздухом в Балтии. Союзники НАТО участвуют в защите воздушного пространства, поскольку Литва, Латвия и Эстония не имеют своих истребителей.