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Авиакомпания Ryanair заявила, что о "минировании" рейса с активистом Протасевичем - сообщили диспетчеры из Беларуси

Киев • УНН

 • 16020 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Об угрозе на борту рейса Ryanair Афины — Вильнюс, на котором летел экс-главредTelegram-канала NEXTA Роман Протасевич, экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска. Об этом “Новой газете” заявили в авиакомпании, пишет УНН.

Авиакомпания Ryanair заявила, что о "минировании" рейса с активистом Протасевичем - сообщили диспетчеры из Беларуси

Детали

“Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь (в Вильнюс) вместе с пассажирами и экипажем”, — говорится в заявлении компании.

В Ryanair уточнили, что всего в аэропорту Минска самолет простоял около пяти часов, и должен вылететь в Вильнюс в 19:00 по местному времени (одинаково с киевским).

Контекст

Около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал беспрецедентной ситуацию с посадкой самолета в Минске и потребовал немедленного освобождения Протасевича. После этого в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси.

МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование, а Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей. Ряд представителей других европейских стран также выразили обеспокоенность ситуацией и потребовали освободить Протасевича.

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