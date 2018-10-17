Авиакомпания Brussels Airlines совершила первый рейс в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В аэропорт "Борисполь" зашла новая бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, которая в среду, 17 октября, выполнила первый рейс из Брюсселя. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры в социальной сети Facebook, передает УНН.
По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, авиакомпания будет осуществлять прямые перелеты сообщением Киев - Брюссель по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
"Brussels Airlines - это уже десятая новая авиакомпания, которая начала свою работу в аэропорту "Борисполь" в этом году", - добавил Омелян.
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Справка: Brussels Airlines - крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Бельгии, является дочерним предприятием компании Lufthansa. Компания насчитывает более 3500 сотрудников и 50 самолетов, которые ежедневно обслуживают около 300 рейсов. Brussels Airlines перевозит около 9 млн пассажиров в год, осуществляя перевозки по 122-ти направлениям.
Как писал УНН, в мае текущего года украинские и международные авиакомпании обратились к Омеляну с письмом, в котором заявили о необоснованно завышенных ставках на аэронавигационное обслуживание в Украине.
Среди авторов письма авиакомпании "МАУ", "Азур Эйр Украина", "Атласджет Украина", "СкайАП" и "Роза ветров".
Отечественные и международные перевозчики также указали Омеляну на то, что на счетах ГП "Украэрорух" чудом накопилось 1,5 млрд оборотных средств.
О реакции МИУ на обращение авиаперевозчиков пока не известно.
Также напомним 13 сентября НАБУ сообщил министру инфраструктуры Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании состояния за 2015 и 2016 годы.
14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру меру пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.