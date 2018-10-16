Омелян четвертий місяць затягує з підписанням наказу про звільнення керівника “Украероруху”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Губернатор Київської області Олександр Горган у відповідь на подання державного секретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака погодив звільнення директора ДП “Украерорух” Дмитра Бабейчука ще у червні поточного року, передає УНН

Нагадаємо, що напередодні, держсекретар МІУ Галущак звернувся до губернатора Київщини Горгана з проханням погодити звільнення Бабейчука з посади директора ДП “Украерорух”. Таку процедуру передбачає чинне законодавство України.

Після отримання погодження, у МІУ немає жодних перепон для підписання наказу про звільнення Бабейчука з посади директора ДП. Однак, вже більше 4-х місяців відповідне рішення керівництвом МІУ із невідомих причин не приймається.

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Зауважимо, що звільнення Бабейчука вимагає колектив “Украероруху” вже понад 10 місяців. Такі рішення були прийняті вже двічі під час конференцій трудового колективу.

На підприємстві переконані, що особи, які можуть бути причетними до корупційних скандалів та кримінальних проваджень, не повинні очолювати стратегічні державні підприємства. 

Також нагадаємо, що, з причин невиконання МІУ вимог колективу, співробітники “Украероруху” напередодні розпочали процедуру трудового спору (конфлікту). 

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