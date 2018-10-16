Омелян четвертый месяц затягивает с подписанием приказа об увольнении руководителя "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Губернатор Киевской области Александр Горган в ответ на представление государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака согласовал увольнение директора ГП "Украэрорух" Дмитрия Бабейчука еще в июне текущего года, передает УНН.
Напомним, что накануне, госсекретарь МИУ Галущак обратился к губернатору Киевской области Горгану с просьбой согласовать увольнение Бабейчука с должности директора ГП "Украэрорух". Такую процедуру предусматривает действующее законодательство Украины.
После получения согласования, в МИУ нет никаких препятствий для подписания приказа об увольнении Бабейчука с должности директора ГП. Однако, уже более 4-х месяцев соответствующее решение руководством МИУ по неизвестным причинам не принимается.
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Отметим, что увольнения Бабейчука требует коллектив "Украэроруха" уже более 10 месяцев. Такие решения были приняты уже дважды во время конференций трудового коллектива.
На предприятии уверены, что лица, которые могут быть причастны к коррупционным скандалам и уголовным производствам, не должны возглавлять стратегические государственные предприятия.
Также напомним, что, по причинам невыполнения МИУ требований коллектива, сотрудники "Украэроруха" накануне начали процедуру трудового спора (конфликта).