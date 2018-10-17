Авіакомпанія Brussels Airlines здійснила перший рейс до України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В аеропорт "Бориспіль" зайшла нова бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines, яка у середу, 17 жовтня, виконала перший рейс з Брюсселя. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, авіакомпанія буде здійснювати прямі перельоти сполученням Київ — Брюссель по понеділках, середах, п’ятницях і неділях.
"Brussels Airlines — це вже десята нова авіакомпанія, яка почала свою роботу в аеропорту "Бориспіль" цього року", — додав Омелян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конфлікт на ДП “Украерорух”: Омелян не стримав слова
Довідка: Brussels Airlines — найбільша авіакомпанія і національний авіаперевізник Бельгії, що є дочірнім підприємством компанії Lufthansa. Компанія налічує понад 3500 співробітників і 50 літаків, які щодня обслуговують близько 300 рейсів. Brussels Airlines перевозить близько 9 млн пасажирів на рік, здійснюючи перевезення за 122-ма напрямками.
Як писав УНН, у травні поточного року українські та міжнародні авіакомпанії звернулися до Омеляна з листом, у якому заявили про необґрунтовано завищені ставки на аеронавігаційне обслуговування в Україні.
Серед авторів листа авіакомпанії “МАУ”, “Азур Ейр Україна”, “Атласджет Україна”, “СкайАП” та “Роза вітрів”.
Вітчизняні та міжнародні перевізники також вказали Омеляну на те, що на рахунках ДП “Украероруху” дивом накопичилось 1,5 млрд оборотних коштів.
Про реакції МІУ на звернення авіаперевізників поки не відомо.
Також нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило міністру інфраструктури Омеляну про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні статків за 2015 і 2016 роки.
14 вересня Солом’янський районний суд Києва застосував до міністра запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також суд зобов’язав міністра здати свої закордонні паспорти.