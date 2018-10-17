Авіакомпанія Brussels Airlines здійснила перший рейс до України

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В аеропорт "Бориспіль" зайшла нова бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines, яка у середу, 17 жовтня, виконала перший рейс з Брюсселя. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури в соціальній мережі Facebook, передає УНН.